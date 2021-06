2020 दिल्ली हिंसा: अदालत के आदेश के बाद जमानत पर जेल से बाहर आईं नताशा और देवांगना

नई दिल्ली। जमानत मिलने के दो दिन बाद, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता गुरुवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गईं।वहीं, स्टूडेंट इस्लामिक संगठन के कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा को भी जल्द ही छोड़ा जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के बावजूद वे जेल में थे। इसके बाद, दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 2020 दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत आरोपी तीन छात्रों और एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को रिहा करने का आदेश दिया है। इन तीनों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 15 जून को जमानत दे दी थी।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी ने कहा कि तीनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है और इस मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को एक सूचना भेज दी गई है। इसके साथ ही अदालत ने दस्तावेज के सत्यापन के लिए और मोहलत की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

Northeast Delhi Violence: Pinjara Tod activists Natasha Narwal & Devangna Kalita released from Tihar Jail following Delhi High Court bail order of June 15th pic.twitter.com/UlQdrhJjvC