पंजाब में गैंगस्टरों की ऑनलाइन भर्ती, बंबीहा गैंग ने फेसबुक पर डाली डिटेल्स, वाट्सएप नंबर भी किया जारी

Punjab Crime: पंजाब में गैंगस्टरों की ऑनलाइन भर्ती निकली है। यह भर्ती पंजाब के एक आपराधिक गिरोह ने निकाली है। भर्ती के संबंध में फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। इसमें वाट्स एप नंबर भी जारी की गई है।

Online Recruitment of Gangsters in Punjab Bambiha group posts Advertisement on Facebook