NIA का खुलासा: एंटीलिया केस को सॉल्व कर 'सुपर कॉप' बनना चाहते थे सचिन वाजे

नई दिल्ली। मुंबई के एंटीलिया केस और मनसुख केस में गिरफ्तार सचिन वाजे केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने खुलासा किया है कि एंटीलिया केस को सॉल्व कर मुंबई पुलिस के निलंबित सहायक इंस्पेक्टर सचिन वाजे की मंशा एक सुपर कॉप बनने की थी। एनआईए से जुड़े सूत्रों के अनुसार वाजे ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक इस वजह से लगाए क्योंकि वह एक जांच अधिकारी रूप में इस केस को सफलता पूर्व सॉल्व कर एक एक सुपर कॉप बनना चाहते थे।

Antilia case: सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक NIA की हिरासत में भेजा गया

Sachin Waze has told NIA that he planted the explosives (outside Antilia) as he wanted to become a super cop by solving this case successfully as its Investigation Officer. NIA is verifying his claim of the motive: NIA Sources