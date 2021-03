Antilia case: सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक NIA की हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली। मुंबई के एंटीलिया केस और मनसुख केस में गिरफ्तार सचिन वाजे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस के निलंबित सहायक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा है कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वाजे ने यह बात गुरुवार को एनआईए कोर्ट में पेश होने के समय कही। आपको बता दें कि सचिन वाजे को तीन अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है।

Suspended Mumbai Police officer Sachin Waze says before Special NIA Court that he is being made a scapegoat.