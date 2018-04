नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 में काले हिरणों के शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। उनके वकीलों ने सजा के तुरंत बाद सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिसपर बहस हुई। करीब डेढ़ घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि फैसला शनिवार को सुनाया जाएगा। यानी शुक्रवार की रात भी उन्हें जेल में ही रहना होगा।

LIVE अपडेट के लिए रिफ्रेश करें

- जेल में सलमान खान से मिलने अभिनेत्री प्रीति जिंटा पहुंची है।

- सलमान की जमानत याचिका पर बहस पूरी, शनिवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला

- वकील ने कोर्ट से कहा- संदेह का लाभ अन्य को मिला तो सलमान को भी मिले

- कोर्ट के बाहर विश्नोई समाज के लोग इकट्ठे हुए, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका

-जोधपुर सेशंस कोर्ट में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरु

-आनंद बोड़े ने कहा कि पुजारी नाम के शख्स ने दी धमकी

- सलमान के वकील आनंद बोड़े ने कहा कि गुरूवार रात उनको फोन पर धमकी भरे कॉल और मैसेज आए हैंं

- सलमान के वकील आनंद देसाई ने कोर्ट में 51 पेज की अपील फाइल की

- सलमान की जमानत के लिए वकील ने 54 आधार बनाए हैं, जिसमें सलमान की बीइंग ह्यूमन समेत कई बातों का जिक्र है।

- वकील आनंद देसाई के पास कुछ जमानत की फाइलें हैं, जिसपर सलमान खान से हस्ताक्षर करवाने होंगे।

- सुबह करीब 8.10 बजे सलमान खान के वकील आनंद देसाई और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा उनके मिलने पहुंचे हैं।

Yesterday I got threatening SMSes and internet calls warning me not to appear for Salman Khan in bail hearing today: Mahesh Bora,Salman's Counsel #BlackBuckCase #JodhpurCourt pic.twitter.com/1oceG8uXQY