श्रद्धा मर्डर केस: दरिंदगी पर आफताब को कोई पछतावा नहीं, जांच के दौरान मुस्कुराता रहा; आज होगा नार्को टेस्ट

Shraddha Murder Case: श्रद्धा वालकर हत्या कांड का सच सामने लाने के लिए पुलिस आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करेगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आज आफताब का नार्को टेस्ट कर सकती है।

Shraddha Murder Case Accused Aftab no remorse, he is smiling during inquiry, today narco test