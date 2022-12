श्रद्धा मर्डर केसः आफताब का नार्को टेस्ट आज, हत्या से जुड़े इन अहम राजों को खोलेगा कातिल

दूसरी ओर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम ने नार्को टेस्ट की तैयारियां पूरी कर ली हैं। टेस्ट के दौरान FSL टीम के साथ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर नार्को टेस्ट से भी पुलिस को सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो वह आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की मांग भी कर सकती है।





Shraddha murder case | Accused Aftaab brought to Ambedkar hospital in Rohini from Tihar jail for Narco test. pic.twitter.com/rgFU3EWpgd