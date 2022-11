आखिर श्रद्धा के हत्यारे को उत्तराखंड व हिमाचल क्यों ले जाएगी पुलिस? नार्को टेस्ट के जरिए खुल पाएंगे राज?

श्रद्धा हत्याकांड की जांच के लिए दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब पूनावाला की हिरासत अगले 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है, जिसके बाद पुलिस अब आरोपी हत्यारे आफताब को उत्तराखंड व हिमाचल ले जाएगी।

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने वाले आफताब पूनावाला की हिरासत को अगले पांच दिन के लिए बढ़ा दिया है,जिसके बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी यह चुनौती है कि वह उन सभी सबूतों को इक्कठा कर ले, जिसके जरिए श्रद्धा के हत्यारे को सजा दिलाई जा सके। बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, जिसको लगातार पुलिस खोज रही है। श्रद्धा का मोबाइल बरामद होने के बाद कई राज खुल सकते हैं।

Shraddha murder case: Police will take accused Aftab to Uttarakhand and Himachal for investigation