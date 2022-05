Delhi Suicide Case: 'कमरे में घुसने के बाद लाइटर न जलाएं' दीवार पर लिखकर मां-बेटियों ने दी जान, एक साल पहले कोरोना से हुई थी CA पति की मौत

Delhi Suicide Case: दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार वसंत विहार स्थित एक फ्लैट से बीमार मां और दो जवान बेटी सहित तीन महिलाओं का शव बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में इन तीनों ने सुसाइड की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना से परिवार के मुखिया की मौत के बाद से ये लोग काफी परेशान थे।

Published: May 22, 2022 10:36:39 am

Three Family Member Committed suicide After write a Wall Note in delhi