Bhopal Crime News:हिंदू लड़के के साथ अमानवीय कृत, दबंगों ने पहले गले में पट्टा पहना बनाया कुत्ता फिर, भौंकने को कहा, वीडियो वायरल

भोपालPublished: Jun 21, 2023 10:58:28 am

Bhopal Crime News: भोपाल में एक हिंदू युवक के साथ अमानवीय घटना का वीडियो सामने आया है। जिसमें कुछ दबंगों ने युवक के गले में पहले पट्टा पहनाते हैं, फिर उसे कुत्ते जैसे भौंकने को कहते है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Viral video of a young man barking like a dog in Bhopal