पांच गांवों में आसमान से आए गोले

डबराPublished: Aug 19, 2023 12:05:04 am Submitted by: संजय तोमर



ग्रामीण चौके, फिर जांच टीम ने की जांच

डबरा. एक के बाद एक गांव। पहले भितरवार का बनियातोर, किठोंदा, जौरा, सांखनी व आखिर में सूचना आई कि गधौटा में भी आकाश से गोले की आकृति जैसी वस्तु गिरी है। इन आकृतियों को देखकर पहले तो ग्रामीण बम समझ डर गए। धीरे-धीरे हिम्मत जुटाई और नजदीक गए। फिर हाथ में उठा लिया फिर क्या था ग्वालियर से जांच टीम आई और खुलासा हुआ ये सेटेलाइट पाट्र्स (कचरा) है।