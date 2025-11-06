ड्यूटी कर लौट रहे बीएलओ की सड़क हादसे में मौत

जानकारी के अनुसार शर्मा मंगलवार को एसआईआर सर्वे से संबंधित सामग्री लेकर तेंदूखेड़ा आए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने पर परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा लाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।