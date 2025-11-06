Patrika LogoSwitch to English

दमोह

Google source verification

दमोह

image

Hamid Khan

Nov 06, 2025

ड्यूटी कर लौट रहे बीएलओ की सड़क हादसे में मौत

ड्यूटी कर लौट रहे बीएलओ की सड़क हादसे में मौत

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा तेजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत झलौन तेजगढ़ मार्ग पर बांसापुरा के पास मंगलवार देर शाम एक सड़क दुर्घटना में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) पटनयाऊ मिडिल स्कूल के शिक्षक श्याम सुंदर शर्मा 45 की मौत हो गई। वे हिनौती पुतरीघाट निवासी थे और बैरागढ़ में ड्यूटी पर तैनात थे।

जानकारी के अनुसार शर्मा मंगलवार को एसआईआर सर्वे से संबंधित सामग्री लेकर तेंदूखेड़ा आए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने पर परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा लाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि शर्मा को पेट में दर्द की शिकायत थी और उन्होंने 28 अक्टूबर को मेडिकल लीव के लिए आवेदन किया था। बावजूद इसके, अधिकारियों के दबाव में उन्हें निर्वाचन ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। उनके भतीजे ने कहा, ड्यूटी के बाद लौटते समय यह हादसा हो गया।

वह अवकाश चाहते थे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी। ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई हैंं, जिनमें अवकाश की मांग और अधिकारियों के दबाव की बातें सुनाई दे रही हैं।

तेजगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वाहन चालक घटना के बाद फरार है और उसकी तलाश जारी है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।

Published on:

06 Nov 2025 01:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / ड्यूटी कर लौट रहे बीएलओ की सड़क हादसे में मौत

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

