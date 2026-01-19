बुंदेली दमोह महोत्सव : तीसरे दिन पंजाबी पॉप की धूम

कार्यक्रम के पूर्व संध्या काल में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और शैक्षणिक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। दोपहर के समय खेलो एमपी यूथ गेम 2026 (मध्य प्रदेश का ओलंपिक) के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा बुंदेली न्यास समिति, बुंदेली मेला के संयुक्त तत्वावधान में तहसील ग्राउंड में शतरंज, कराते, कुश्ती सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।