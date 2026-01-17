महिला साइकिल मैराथन के साथ बुंदेली मेला हुआ शुरू

दमोह. बुंदेली गौरव न्यास द्वारा आयोजित बुंदेली मेला के प्रथम दिवस का शुभारंभ महिला साइकिल मैराथन के साथ हुआ। जिसमें दमोह शहर के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। यह साइकिल मैराथन शहर के किल्लाई नाका, तीनगुल्ली, स्टेशन चौराहा व घंटाघर से होती हुई बुंदेली मेला परिसर तहसील ग्राउंड में संपन्न हुई।

दोपहर के समय बुंदेली मेला का विधिवत शुभारंभ राज्यमंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर न्यास संरक्षक सिद्धार्थ मलैया, मेला पदाधिकारी विवेक शेंडे, प्रभात सेठ, कैप्टन बाधवा उपस्थित रहे। मंत्री लखन पटेल न कहा कि बुंदेली गौरव न्यास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह मेला बुंदेली संस्कृति, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।