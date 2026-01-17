महिला साइकिल मैराथन के साथ बुंदेली मेला हुआ शुरू

एमपी यूथ गेम्स 2026 के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं शुरू
दमोह. बुंदेली गौरव न्यास द्वारा आयोजित बुंदेली मेला के प्रथम दिवस का शुभारंभ महिला साइकिल मैराथन के साथ हुआ। जिसमें दमोह शहर के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। यह साइकिल मैराथन शहर के किल्लाई नाका, तीनगुल्ली, स्टेशन चौराहा व घंटाघर से होती हुई बुंदेली मेला परिसर तहसील ग्राउंड में संपन्न हुई।
दोपहर के समय बुंदेली मेला का विधिवत शुभारंभ राज्यमंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर न्यास संरक्षक सिद्धार्थ मलैया, मेला पदाधिकारी विवेक शेंडे, प्रभात सेठ, कैप्टन बाधवा उपस्थित रहे। मंत्री लखन पटेल न कहा कि बुंदेली गौरव न्यास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह मेला बुंदेली संस्कृति, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।
इसके पश्चात एमपी यूथ गेम्स 2026 का ओलंपिक के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा बुंदेली गौरव न्यास समिति के संयुक्त तत्वाधान में तहसील ग्राउंड बुंदेली मेला परिसर में कबड्डी, पि_ू, रस्साकसी, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में जिले के सातों विकासखंडों से आए लगभग 400 बालक एवं बालिकाओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
इसी क्रम में दिनांक 17, 18 व 19 जनवरी को तहसील ग्राउंड बुंदेली मेला एवं अन्य मैदानों पर खो-खो, एथलेटिक्स, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, योगासन सहित अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। शाम के समय लोकल आर्केस्ट्रा द्वारा फिल्मी गीतों की शानदार प्रस्तुति दी गई,जिसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ।
बुंदेली राई पर नृत्यांगनाओं ने लगाए ढुमके, दर्शकों की उमड़ी भीड़
दमोह. शहर से महज ९ किमी दूर मड़ला गांव में सिद्धबाबा धाम अदौल्या मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया है। जहां हर साल की तरह इस बार भी बुंदेली राई को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लो पहुंचे। इस दौरान बुंदेली कलाकार नृत्यांगनाओं ने अलग-अलग बुंदेली राई पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। जिन्हें देखने के लिए अलग-अलग गांव और शहर से आए दर्शकों की भीड़ लगी रही। इस दौरान मेले में जमकर खरीदारी भी लोगों ने की। मेला प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया कि मेले की परंपरा वर्षों पुरानी है। बताते है कि यहां राई और खुडख़ुड़ा के चलते काफी भीड़ होती है।
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग