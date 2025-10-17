आज से दिवाली तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, वाहनों पर रोक

दमोह में दीपावली पर्व के दौरान सड़कों पर बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों की यातायात स्थिति में बदलाव किया है। नई ट्रैफिक व्यवस्था 17 से 20 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान मुख्य बाजार में वाहनों की आवाजाही पर अस्थाई रोक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। यातायात थाना प्रभारी दलबीर ङ्क्षसह मार्को ने बताया कि दीपावली पर शहर के प्रमुख बाजार जैसे घंटाघर और इससे जुड़े क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इसलिए जाम की स्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। दो पहिया व चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।