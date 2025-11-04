Damoh News : पीआइसी में आए थे 167 प्रस्ताव, डेढ़ महीने बीत गए, नहीं हुआ क्रियान्वयन

इन कार्यों पर अटका है शहर विकास

१ - अधोसंरचना के तहत शहर की सड़कों निर्माण किए जाने का प्रस्ताव।

२- स्वच्छता अभियान पर विशेष फोकस के लिए २० से अधिक कार्यों के प्रस्ताव।

३- भवन नामांतरण, दुकान नामांतरण के प्रकरणों पर स्वीकृतियां के प्रस्ताव।

४- वार्डों के विकास से संबंधी पुराने प्रस्तावों को शामिल कर कार्य करने पर सहमति के प्रस्ताव।

५ - स्वच्छता में लगी मशीनरी की देखरेख और रखरखाव के लिए फिल्टर परिसर में स्टोर बनाने का प्रस्ताव।

६- सभी वार्डों में सड़क, नाली, स्वच्छता के कार्यों पर के प्रस्ताव।

७- पूर्व में लगी निविदाओं के टेंडर खुलने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं करने पर टेंडर निरस्त करने के प्रस्ताव।

८- अमृत २.० के कार्यों को कराने के प्रस्ताव।

९- बारात घरों के किराया बढ़ाने के प्रस्ताव।