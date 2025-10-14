दमोह रेलवे स्टेशन पुनर्विकास में सुस्ती, 27 करोड़ की योजना के काम अंधूरे

दमोह. रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत स्टेशन योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास के कार्य पिछले दो सालों से अधिक समय से चल रहे हैं। लेकिन लापरवाही और लेटलतीफी के कारण यह काम अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

निर्माण कार्यों में देरी का सबसे अधिक असर प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर देखने को मिल रहा है। यहां जगह-जगह निर्माण सामग्री फैली पड़ी है, जिसके कारण यात्रियों को चलने में कठिनाई होती है। कई स्थानों पर अधूरा निर्माण खतरा बने हुए हैं। आए दिन यात्री यहां फिसलकर या ठोकर खाकर गिर जाते हैं, जिससे चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।