Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह में पांच दशक पुराना रेगुलेटर डेम जमींदोज, नहरें अतिक्रमण से ध्वस्त

दमोह जिले में 1000 एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पंचनामा तैयार

2 min read

दमोह

image

Samved Jain

Oct 14, 2025

तहसील के अंतर्गत ग्राम सिंग्रामपुर में लगभग पांच दशक पहले निर्मित रेगुलेटर डेम और नहरें अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कभी यह डेम और नहरें सिंग्रामपुर, सहसना, धनेटा और पिपरिया सहित चार गांवों की लगभग 1000 एकड़ भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराती थीं, लेकिन वर्षों से रखरखाव की कमी और स्थानीय अतिक्रमण के कारण नहरें और डेम जमींदोज हो गए हैं और खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2008 तक इस डेम और नहर से खरीफ फसलों की सिंचाई होती थी और भू-जलस्तर केवल 100 फीट पर उपलब्ध था। वर्तमान में जलस्तर गिरकर लगभग 400 फीट तक पहुंच गया है और इस कारण ग्रामीण और किसान आठ माह तक जल संकट झेलने को मजबूर हैं। किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में संकट में हैं और आमजन भी पीने के पानी के लिए परेशान हैं।
2 अक्टूबर को ग्रामीण और किसान सिंग्रामपुर पहुंचे और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को ज्ञापन सौंपकर रेगुलेटर डेम और नहरों के पुनर्निर्माण की मांग की। इस अवसर पर राज्य मंत्री और जबेरा विधायक धर्मेंद्र सह लोधी को भी ज्ञापन दिया गया, जिस पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन मिला।
ज्ञापन के दूसरे ही दिन यानी 3 अक्टूबर को जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री सिंग्रामपुर पहुंचे और पंच, ग्रामीणों व किसानों के साथ रेगुलेटर और नहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि डेम मरम्मत योग्य है और नहर का प्रारंभिक हिस्सा सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण बंद है, जबकि इसके बाद की लगभग 1 किलोमीटर नहर समतल स्थिति में है और अतिक्रमण मुक्त है। निरीक्षण के बाद पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें नहर और डेम की वर्तमान स्थिति और मरम्मत योग्य हिस्सों का विवरण दर्ज किया गया।
ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि यदि डेम और नहर का पुनर्निर्माण किया जाए तो खरीफ सीजन में 1000 एकड़ भूमि सिंचाई योग्य हो जाएगी और भू-जलस्तर में सुधार होगा। उन्होंने भरोसा दिया कि यदि विभाग कार्य शुरू करता है तो सभी ग्रामीण पूरी सहयोगी भूमिका निभाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। राष्ट्रपति के आगमन प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक और राज्यपाल के दौरे से पहले भी ज्ञापन सौंपे गए थे और आश्वासन मिला था, लेकिन समस्या जस की तस है। अब एक बार फिर राज्यपाल दौरे के पहले ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग दोहराई है और उनकी निगाहें प्रशासन की ठोस कार्रवाई पर टिकी हैं, ताकि वर्षों से उपेक्षित यह डेम और नहरें एक बार फिर जीवनदायिनी साबित हो सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में पांच दशक पुराना रेगुलेटर डेम जमींदोज, नहरें अतिक्रमण से ध्वस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह रेलवे स्टेशन पुनर्विकास में सुस्ती, 27 करोड़ की योजना के काम अंधूरे

Damoh Railway Station
दमोह

दमोह में एक हफ्ते से केंद्रों पर नहीं डीएपी, बिना मन के नेनो डीएपी लेने मजबूर किसान

किसान बोले डीएपी की तरह काम नहीं करता नेनो डीएपी, बखन्नी चल रही अब खाद की जरूरत
दमोह

5 साल पहले वृंदावन में छूटा दमोह का युवक, फिर कैसे पहुंचा घर, रोचक स्टोरी

दमोह

संदीपनि विद्यालय जबेरा में शिक्षक की शिक्षा में अभिनव पहल, बच्चों में बढ़ा आत्मविश्वास

cm rise sandipani school shift parents protest bus facility demand mp news
दमोह

स्वच्छता रैंकिंग 2024 में फोटोग्राफी कराकर ले लिए नंबर, तब से बंद दमोह का कचरा प्रसंस्करण केंद्र

Kachra Plant Damoh
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.