Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह में बिना जीएसटी वाले एस्टीमेट पेपर पर हो गए बिल, ग्रामीणों ने लगाए गड़बड़ी के आरोप

सरपंच सचिव पर सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप, जांच की मांग

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 11, 2025

GST Scam (Photo: Patrika Official)

बनवार. जनपद पंचायत जबेरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परासई में गड़बड़ी के आरोप ग्रामीणों ने लगाए है। जिसमें सरपंच और सचिव ने उपयंत्री की मिलीभगत से सरकारी धन का भारी दुरुपयोग किए जाने जैसे आरोप है।
पंचायत के कुछ बिल भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पंचायत में फर्जी बिलों, फर्जी वेंडरों और कागजी भुगतानों के जरिए लाखों रुपए का गबन करना माना जा रहा है। इन बिलों में टेंट हाउस, चौकीदारी, मिष्ठान भंडार और मजदूरी जैसे मदों में एक ही नाम से कई बार भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। यह पूरा खेल पंचायत स्तर पर तैयार किए गए कागजों और तकनीकी मंजूरियों की आड़ में चलना बताया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव की कारगुजारियां जनपद स्तरीय अधिकारियों जानकारी में हैं, फिर भी अब तक किसी ने कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा गड़बड़झाला अधिकारियों सीधी मिलीभगत से चल रहा है, जिसके कारण शासन की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं।
ग्राम के बृजेंद्र सिंह लोधी, राजेंद्र सिंह लोधी, बालेंद्र सिंह लोधी, अरविंद सिंह लोधी, प्रेमलाल विश्वकर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने जनपद सीईओ, एसडीओ और इंजीनियर तक शिकायतें पहुंचाई हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत परासई में हुए सभी विकास कार्यों और भुगतानों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र जांच शुरू नहीं की गई, तो वे सामूहिक रूप से जनपद कार्यालय का घेराव करेंगे। इस संबंध में शिवा जी गोंड एसडीओ मनरेगा का कहना है शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जांच करा रहे हैं। उपयंत्री
प्रभास गढ़वाल का कहना है मेरी जिम्मेदारी निर्माण कार्यों की होती है, जहां तक फर्जी बिल की बात है तो इस संबंध में जनपद के अधिकारियों से बात करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 10:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में बिना जीएसटी वाले एस्टीमेट पेपर पर हो गए बिल, ग्रामीणों ने लगाए गड़बड़ी के आरोप

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह में गरीबों को मकान मिला नहीं, 4 हजार से अधिक आवेदन कर दिए निरस्त

पांच तो कोई सात साल से कर रहा प्रधानमंत्री आवास की राशि का इंतजार, कुछ लोगों के नाम आने के बाद भी नहीं मिला लाभ
दमोह

Damoh News : सरकारी कर्मचारी के परिजन, तो दूसरे नगर के निवासी को मिल गया पीएम आवास

PM Awas Yojana 2.0
दमोह

बोर्ड नहीं ये अद्धवार्षिक परीक्षा है: सीसीटीवी से सभी परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही नजर

Education news 02
दमोह

Damoh News : टैक्स नहीं भरा तो घरों में कटेगा नल, दुकानों में लगेंगे ताले, सख्ती बरतेगा नगरपालिका

शहर विकास के मुद्दों को किया जा रहा दरकिनार, पीआइसी नहीं होने पर कलेक्टर तक ने किया था पत्र जारी, ८ महीने से परिषद भी अटकी
दमोह

दीनबन्धु महराज भगवान कृष्ण का यह नाम क्यू पड़ा, जानिए

3 Krishna Mantra, कृष्ण, कृष्ण मंत्र, ॐ श्री कृष्णाय शरणं मम, Lord Krishna Mantra In Hindi
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.