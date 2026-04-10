MP News: पटरियों पर टुकड़ों में मिली भाजपा समर्थित जनपद सदस्य की बॉडी, नाबालिग ने लगाया था रेप का आरोप

कूदन आदिवासी के परिजनों ने चुनावी रंजिश के चलते झूठे रेप केस में फंसाए जाने से दुखी होकर आत्महत्या किए जाने की बात कही है। मृतक की पत्नी का कहना है कि उनके तीन बेटे और दस नाती-पोते हैं, गांव के कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते पति को झूठे रेप केस में फंसवा दिया और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। बहन ने बताया कि गुरुवार को भाई उके घर आए थे और झूठा रेप केस उनके खिलाफ दर्ज कराए जाने की बात बताई थी। शुक्रवार सुबह लापता हो गए और फिर खबर मिली कि उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है।