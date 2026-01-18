एमपी में ‘मैरिज कप’…बीच मैदान में हुई दो बेटियों की शादी, देखने उमड़ी हजारों की भीड़

MP News: आपने विश्वकप के बारे में तो कई बार सुना होगा, मगर क्या आपने विवाह कप या मैरिज कप के बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो आइए पूरा मामला समझते हैं। मध्यप्रदेश के दमोह जिले की हटा विधानसभा के कुम्हारी में रविवार को विवाह कप क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान दो बेटियों की शादी धूमधाम से की गई। जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी।
दरअसल, कुम्हारी निवासी रवि चौहान के द्वारा पहली बेटी के जन्म के बाद हर साल एक गरीब बच्ची का विवाह कराने का संकल्प लिया था। जब दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो उन्होंने 'विवाह कप' क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। वह लगातार तीन साल से इस टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं।
जब क्रिकेट मैच के बीच बारात आई तो स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। इसके बाद दोनों का विवाह मैदान में संपन्न हुआ। शिवानी आदिवासी की शादी पैरवारा निवासी प्रहलाद आदिवासी से संपन्न हुआ। शिवानी के माता-पिता नहीं हैं। जिसके कारण आयोजक रवि चौहान ने रस्में निभाईं।
ज्ञानबाई अहिरवार की शादी करैया गांव के निवासी प्रकाश अहिरवार के साथ हुई। ज्ञानबाई की माता नहीं है। दोनों बेटियों को सोफा, कूलर, बेड समेत अन्य सामग्री दी गई।
दमोह विधायक जयंत मलैया और हटा विधायक उमा देवी खटीक ने कार्यक्रम में पहुंचकर दोनों बेटियों को आशीर्वाद प्रदान किया। जयंत मलैया ने कहा कि ऐसे आयोज नसमाज को एक नई प्रेरणा देते हैं।
इधर, आयोजन रवि चौहान का कहना है कि अगले साल उन्होंने विवाह कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-4 में 21 गरीब कन्याओं का विवाह कराएंगे। टूर्नामेंट डे नाइट होगा। जिसमें करीब 24 टीमें हिस्सा लेंगी। मैच के दौरान चीयरलीडर्स भी बुलाई गई थीं। जिन्होंने भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाए।
