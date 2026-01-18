एमपी में ‘मैरिज कप’…बीच मैदान में हुई दो बेटियों की शादी, देखने उमड़ी हजारों की भीड़

MP News: आपने विश्वकप के बारे में तो कई बार सुना होगा, मगर क्या आपने विवाह कप या मैरिज कप के बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो आइए पूरा मामला समझते हैं। मध्यप्रदेश के दमोह जिले की हटा विधानसभा के कुम्हारी में रविवार को विवाह कप क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान दो बेटियों की शादी धूमधाम से की गई। जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी।



दरअसल, कुम्हारी निवासी रवि चौहान के द्वारा पहली बेटी के जन्म के बाद हर साल एक गरीब बच्ची का विवाह कराने का संकल्प लिया था। जब दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो उन्होंने 'विवाह कप' क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। वह लगातार तीन साल से इस टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं।