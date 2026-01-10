10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

दमोह

गरीबी ने छीन लिया पूरा परिवार! एक ही घर से उठीं तीन अर्थियां; दहल उठा गांव

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह जिले से दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Himanshu Singh

Jan 10, 2026

damoh-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तेंदूखेड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित पाठघाट मुक्तिधाम में शुक्रवार की सुबह एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य देखने को मिला, जिसे देख हर आंख नम हो गई। यहां 18 माह की मासूम आरोही, उसके पिता मनीष और माता दसोदा का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। एक ही चिता पर तीन शव पंचतत्व में विलीन हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, मनीष जिस मकान में रह रहा था, उसे खरीदने के लिए वह मकान मालिक को 2 लाख रुपये दे चुका था। मात्र 50 हजार रुपये शेष थे, लेकिन इसी बीच मकान मालिक ने लालच में आकर वह मकान किसी अन्य व्यक्ति को साढ़े 3 लाख रुपये में बेच दिया। इसके बाद से ही मनीष पर मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था।

मृतक की बड़ी बहन कवितां केवट ने परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए है। उनके अनुसार, ग्राम अमवाही में मनीष के हिस्से की जमीन को परिजनों ने पहले ही 9 लाख रुपये में बेच दिया था, जिसमें से मनीष को एक रुपया भी नहीं मिला। इसके बाद भी उससे 50 हजार रुपए मांगे जा रहे थे।

पुलिस सुरक्षा में रखे गए थे शव

गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे डॉक्टरों की टीम ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया था। रात होने के कारण परिजनों ने शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में शवों को रातभर अस्पताल परिसर में रखा गया। शुक्रवार सुबह शव परिजनों को सौंपे गए। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

लाड़ली को नाम मिला, छत नहीं

डेढ़ साल की मासूम आरोही का नाम लाड़ली लक्ष्मी योजना में तो दर्ज था, लेकिन परिवार के मुखिया मनीष को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। यदि समय रहते परिवार को सरकारी आवास मिल जाता, तो शायद आज यह परिवार जीवित होता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 10:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / गरीबी ने छीन लिया पूरा परिवार! एक ही घर से उठीं तीन अर्थियां; दहल उठा गांव

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Damoh Railway स्टेशन पर कोई पन्नी, तो कोई बोरी ओढ़कर काट रहा रात

सामान्य यात्रियों के लिए रैन बसेरा, यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं
दमोह

18 का होते ही जन्मदिन पर रक्तदान करने पहुंचा युवा

अपने चाचा से ली सीख, लोगों से रक्तदान करने किया आग्रह
दमोह

माता-पिता के साथ फांसी के फंदे पर लटका मिला 18 माह की बच्ची का शव, इलाके में फैली सनसनी

Damoh News
दमोह

बीना कटनी तीसरी लाइन काम पूरा : 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तीसरी लाइन पर दौड़ी ट्रेन

Rail project
दमोह

MP में यहां 152 करोड़ में बनेगा रिंग रोड और फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत

ringroad-flyover construction pathariya damoh mp news
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.