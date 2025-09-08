पुराने प्रस्तावों पर अब तक नहीं अमल, आज पीआइसी में नए पर चर्चा

दमोह. नगरपालिका में बीते एक साल से सब कुछ ठीक नहीं है। परिषद के निलंबन के बाद बहाली का इंतजार अब तक है। इधर, साल भर पहले हुई पीआइसी की बैठक सोमवार को फिर से होने वाली है, जिसमें कुछ खास प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रहेंगे, ऐसी कम ही संभावना है। वहीं पीएम आवास, स्वच्छता अभियान को पुराने प्रस्तावों के अटके होने जैसे बिंदुओं पर बैठक में गरमागरमी देखने मिल सकती है। आरोप, प्रत्यारोप भी इस बैठक में देखने मिल सकते हैं।

विदित हो कि परिषद और पीआइसी के अटकने के मामले में पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी। जिसे कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने भी खबर के बाद ८ सितंबर को पीआइसी बुलाने का आदेश जारी किया था। इससे पहले तक पीआइसी को लेकर काफी पत्र व्यवहार सामने आए थे।