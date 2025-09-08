Patrika LogoSwitch to English

दमोह

पुराने प्रस्तावों पर अब तक नहीं अमल, आज पीआइसी में नए पर चर्चा

एक साल बाद हो रही है पीआइसी, नगरपालिका के पास नहीं है कोई खास प्रस्ताव, आरोप-प्रत्यारोप की संभावना

दमोह

Samved Jain

Sep 08, 2025

Nagar Palika Damoh
Nagar Palika Damoh

दमोह. नगरपालिका में बीते एक साल से सब कुछ ठीक नहीं है। परिषद के निलंबन के बाद बहाली का इंतजार अब तक है। इधर, साल भर पहले हुई पीआइसी की बैठक सोमवार को फिर से होने वाली है, जिसमें कुछ खास प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रहेंगे, ऐसी कम ही संभावना है। वहीं पीएम आवास, स्वच्छता अभियान को पुराने प्रस्तावों के अटके होने जैसे बिंदुओं पर बैठक में गरमागरमी देखने मिल सकती है। आरोप, प्रत्यारोप भी इस बैठक में देखने मिल सकते हैं।
विदित हो कि परिषद और पीआइसी के अटकने के मामले में पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी। जिसे कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने भी खबर के बाद ८ सितंबर को पीआइसी बुलाने का आदेश जारी किया था। इससे पहले तक पीआइसी को लेकर काफी पत्र व्यवहार सामने आए थे।

  • इन प्रस्तावों का हो सकती है चर्चा
  • मौजूदा समय में संविदा कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग चल रही है। इसके शासन स्तर पर आदेश है, लेकिन सीएमओ ने अध्यक्ष की अनुशंसा का पत्र लिखकर गेंद दूसरे पाले में फेकने का काम किया है। जिस पर पीआईसी में चर्चा हो सकती है।
  • स्वच्छता रैंकिंग में दमोह के फिसड्डी होने के बाद कलेक्टर की इस पर सीधी नजर है। ऐसे स्वच्छता से संबंधी कार्य जैसे पेंटिंग सहित इनसे संबंधित कार्यों को लेकर प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री आवास एएचपी के मकान या प्लॉट आवंटन को लेकर चर्चा हो सकती है।
  • सराफा बाजार, नए निर्माण कार्य सहित अन्य बिंदुओं पर भी प्रस्ताव आ सकते हैं।
  • पुराने प्रस्ताव अब भी खटाई मेंपत्रिका को मिली जानकारी के अनुसार पीआइसी में परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण बिंदू को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। जबकि इसकी समयावधि भी काफी कम बची है। डेढ़ साल बाद भी अब तक कोई कार्य इसे लेकर नगरपालिका नहीं कर सकी है। इसके अलावा बीती पीआइसी के १०० से अधिक मंजूर प्रस्तावों के काम अभी तक जारी नहीं हो सके हैं। वार्डों में निर्माण कार्य की इनमें अधिकांश फाइलें हैं। इसे लेकर साल भर से पार्षद भी परेशान हो रहे हैं और फाइलें लेकर नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं।
  • हंगामेदार हो सकती है पीआइसीपरिषद की बैठक के दौरान बनी स्थितियों को हर कोई जानता है। अब पीआइसी भी हंगामेदार होने के आसार है। ऐसे में नगरपालिका में पुलिस बल सुरक्षा भी इस बैठक के दौरान देखने मिल सकती है। इधर, पूरी बैठक की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, जिससे कि हर बिंदुओं को रेकॉर्ड किया जा सके। सीएमओ राजेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि पीआइसी की तैयारियां पूरी कर ली गई है।

