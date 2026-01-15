15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

मकर संक्राति पर लोगों ने लगाई बुढ़की, भगवान के समक्ष टेका माथा

जटाशंकर में उमड़ी भक्तों की भीड़

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Jan 15, 2026

जटाशंकर में उमड़ी भक्तों की भीड़

जटाशंकर में उमड़ी भक्तों की भीड़

जटाशंकर में उमड़ी भक्तों की भीड़


दमोह. सूर्य को समर्पित मकर संक्रांति पर्व जिले भर में उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने नदी, सरोवरों के घाटों पर पहुंचकर देव दर्शन किए और आस्था की बुढ़की लगाई। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का असर मौसम में बदलाव के रूप में पड़ता है। बुजुर्ग बताते हैं कि इस दिन के बाद मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है।
धवार से शुरू हुआ संक्रांति का पर्व जिले में पूरे माह महेगा। इस दौरान जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेले आयोजित होते हैं। यह मेले कहीं एक दिवसीय, कहीं दो से तीन, तो कहीं दस दिवसीय आयोजित होते हैं। वहीं कुछ मेले जिले की पहचान माने जाते हैं। शहर स्थित जटाशंकर मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन करने के लिए बुधवार को सुबह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सुबह ही बुढ़की या स्नान करने के बाद भी सबसे पहले मंदिर पहुंचे। जहां भोलेनाथ के समक्ष माथा टेका और मनोकामना की। इसके बाद सभी ने जटाशंकर मंदिर परिसर में लगे मेले का लुफ्त उठाया। इस दौरान लोगों ने जहां जमकर खरीदारी की, वहीं बच्चों ने झूले और चाट चौपाटी का लुफ्त लिया। जटाशंकर में १७ जनवरी तक मेला रहेगा। जिसमें जिले भर से लोग मेला का लुफ्त लेने आएंगे।

बांदकपुर में भी उमड़ी भीड़
संक्रांति पर जिला मुख्यालय में सबसे बड़ा मेला जागेश्वरधाम बांदकपुर में आयोजित होता है। संक्रांति के अवसर पर यहां कई जिलों से लोग पहुंचते हैं और जागेश्वरनाथ के दर्शन करते हैं व मेले का लुफ्त उठाते हैं। बुधवार को बांदकपुर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। जहां भोलेबाबा के दर्शन के उपरांत मेले का लुफ्त लिया।मकर संक्राति पर लोगों ने लगाई बुढ़की, भगवान के समक्ष टेका माथा

जटाशंकर में उमड़ी भक्तों की भीड़
दमोह. सूर्य को समर्पित मकर संक्रांति पर्व जिले भर में उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने नदी, सरोवरों के घाटों पर पहुंचकर देव दर्शन किए और आस्था की बुढ़की लगाई। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का असर मौसम में बदलाव के रूप में पड़ता है। बुजुर्ग बताते हैं कि इस दिन के बाद मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है।
बुधवार से शुरू हुआ संक्रांति का पर्व जिले में पूरे माह महेगा। इस दौरान जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेले आयोजित होते हैं। यह मेले कहीं एक दिवसीय, कहीं दो से तीन, तो कहीं दस दिवसीय आयोजित होते हैं। वहीं कुछ मेले जिले की पहचान माने जाते हैं। शहर स्थित जटाशंकर मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन करने के लिए बुधवार को सुबह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सुबह ही बुढ़की या स्नान करने के बाद भी सबसे पहले मंदिर पहुंचे। जहां भोलेनाथ के समक्ष माथा टेका और मनोकामना की। इसके बाद सभी ने जटाशंकर मंदिर परिसर में लगे मेले का लुफ्त उठाया। इस दौरान लोगों ने जहां जमकर खरीदारी की, वहीं बच्चों ने झूले और चाट चौपाटी का लुफ्त लिया। जटाशंकर में १७ जनवरी तक मेला रहेगा। जिसमें जिले भर से लोग मेला का लुफ्त लेने आएंगे।

बांदकपुर में भी उमड़ी भीड़
संक्रांति पर जिला मुख्यालय में सबसे बड़ा मेला जागेश्वरधाम बांदकपुर में आयोजित होता है। संक्रांति के अवसर पर यहां कई जिलों से लोग पहुंचते हैं और जागेश्वरनाथ के दर्शन करते हैं व मेले का लुफ्त उठाते हैं। बुधवार को बांदकपुर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। जहां भोलेबाबा के दर्शन के उपरांत मेले का लुफ्त लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 10:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / मकर संक्राति पर लोगों ने लगाई बुढ़की, भगवान के समक्ष टेका माथा

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह रेलवे स्टेशन पर सामान्य श्रेणी के लिए यात्री प्रतीक्षालय की मांग तेज

अभियान- आधा दर्जन संगठन और जागरुक युवा कर चुके हैं डीआरएम को ईमेल
दमोह

एमपी के बीजेपी नेता की पुत्री का दुखद निधन, सांसद की 6 साल की मासूम ने दिल्ली के एम्स में दम तोड़ा

Death of Damoh MP Rahul Singh Lodhi's daughter Sanstha Singh
दमोह

‘हम दोनों की शादी कराओ…’ जब बात नहीं बनी तो लड़का-लड़की ने खाया जहर

दमोह

गोलमाल सहित अनेक फिल्मों में अदाकारी दिखा चुके कलाकार मुकेश तिवारी से बात

बुंदलेखंड में फिल्म निर्माण, शूटिंग के अनेक लोकेशन, बदलेगा परिदृश्य मैं अखबार का ही प्रोडक्ट हूं, युवा अखबार जरूर पढ़े दमोह में बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे
दमोह

MP में बनेगी ‘Bollywood’ जैसी फिल्म इंडस्ट्री, जल्द तैयार होगा रोडमैप

Culture minister announced to create new film industry in Bundelkhand film festival damoh mp news
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.