Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

एक दिन चकाचक, दूसरे दिन से फिर पुराना ढर्रा, नजर आए कचरे के ढेर

शहर में जगह-जगह दिखे कचरे के ढेर

less than 1 minute read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 11, 2025

Kachra

दमोह. शहर में श्निवार को चलाए गए चकाचक शहर अभियान ने एक दिन के लिए तो नगर का चेहरा बदल दिया था, लेकिन अगले ही दिन सबकुछ पहले जैसा नजर आने लगा। नगरपालिका द्वारा दो शिफ्टों में करीब 200 से अधिक कर्मचारियों को तैनात कर शहर को कचरा मुक्त करने का दावा किया गया था। मुख्य बाजारों, वार्डों, सड़कों और नालियों तक की सफाई कर अभियान को विशेष उपलब्धि बताया गया था। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने स्वच्छ दमोह के हैशटैग के साथ तस्वीरें साझा की थीं।
यह चमक सिर्फ एक दिन की साबित हुई। रविवार की सुबह होते ही शहर के कई हिस्सों में फिर से कचरे के ढेर दिखाई देने लगे। घंटाघर के पास, मागंज स्कूल, धगट चौराहा रोड, बड़ापुल के पास, शिवाजी स्कूल के पास, इंद्रा कॉलोनी, पथरिया फाटक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गंदगी लौट आई। यहां रविवार को कचरे ढेर नजर आए।
वार्ड के सुरेंद्र असाटी, विजय रैकवार का कहना है कि सफाई अभियान यदि केवल दिखावे के लिए ही चलेगा, तो स्थायी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। रवि गुप्ता ने कहा एक दिन तो शहर साफ दिखा, लेकिन दूसरे ही दिन हालात वैसे ही हो गए। यह तो कलेक्टर के प्रयासों को धक्का देने वाला काम है। जब तक नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक शहर को वास्तव में चकाचकनहीं बनाया जा सकता।
नगरपालिका सीएमओ राजेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि अभियान स्थाई रूप से जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु कर्मचारियों की कमी और संसाधनों की दिक्कतें इसमें बाधा बन रही हैं। रविवार को एक शिफ्ट होने के कारण भी कुछ जगहों पर कचरा एकत्र देखने मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 09:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / एक दिन चकाचक, दूसरे दिन से फिर पुराना ढर्रा, नजर आए कचरे के ढेर

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Damoh News : सरकारी कर्मचारी के परिजन, तो दूसरे नगर के निवासी को मिल गया पीएम आवास

PM Awas Yojana 2.0
दमोह

बोर्ड नहीं ये अद्धवार्षिक परीक्षा है: सीसीटीवी से सभी परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही नजर

Education news 02
दमोह

Damoh News : टैक्स नहीं भरा तो घरों में कटेगा नल, दुकानों में लगेंगे ताले, सख्ती बरतेगा नगरपालिका

शहर विकास के मुद्दों को किया जा रहा दरकिनार, पीआइसी नहीं होने पर कलेक्टर तक ने किया था पत्र जारी, ८ महीने से परिषद भी अटकी
दमोह

दीनबन्धु महराज भगवान कृष्ण का यह नाम क्यू पड़ा, जानिए

3 Krishna Mantra, कृष्ण, कृष्ण मंत्र, ॐ श्री कृष्णाय शरणं मम, Lord Krishna Mantra In Hindi
दमोह

दमोह में 18 हजार अब भी स्कूल शिक्षा के मेप से बाहर, ट्रैकिंग का समय भी बीता

दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.