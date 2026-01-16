16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

दमोह

दमोह में धान खरीदी पर सख्ती: 25 हजार क्विंटल धान समिति और वेयरहाउस से की गई रिजेक्ट

अंतिम चरण में कचरा युक्त धान खपाने के बिचौलियों के प्रयास नहीं आ रहे काम

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Jan 16, 2026

dhaan kharidi


दमोह. धान खरीदी अब अंतिम चरण में चल रही है। ऐसे में समिति और केंद्र प्रभारियों से सेंटिंग कर बिचौलिया व्यापारी अमानक धान को खपाने में जुट हुए है। हालांकि, उनके इस मकसद पर पानी ही फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी है। नतीजतन, 25 हजार क्विंटल धान अब तक रिजेक्ट भी की जा चुकी है। सभी केंद्रों पर सर्वेयरों के माध्यम से धान को रिजेक्ट किया गया है।
जिले में इस बार बंपर धान खरीदी सभी केंद्रों पर हुई है। अब तक 21 हजार 819 किसानों से 1 लाख 7 हजार 409 मीट्रिक टन धान की खरीदी सभी केंद्रों पर हो चुकी है। जिसमें से 95 प्रतिशत परिवहन भी हो चुका है। अब कुछ ही किसान खरीदी के लिए शेष रह गए हैं। जिनके पंजीयन पर बिचौलिया व्यापारी इन दिनों सक्रिय है और अमानक धान लेकर केंद्रों पर पहुंच रहे है।

सर्वेयरों को सख्त निर्देश, नहीं होगी अमानक खरीदी
कलेक्टर के निर्देश पर जिला उपार्जन समिति के अधिकारियों ने भी केंद्र और गोदाम पर नियुक्त सर्वेयरों को निर्देश दिए गए है कि अमानक धान खरीदी नहीं की जाएगी। निर्देश के तत्काल बाद सभी केंद्रों पर सर्वेयरों ने निगरानी तेज कर दी है और केंद्रों पर अमानक धान को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान उपार्जन समितियों द्वारा 25 हजार 800 क्विंटल अमानक धान भी लिया गया, जिसे भंडारण के समय आरबी एसोसिएट के सर्वेयरों ने गुणवत्ता परीक्षण के बाद ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया। साथ ही अमानक धान के भंडारण पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित कर रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में गुणवत्ता अस्वीकृत धान की वर्तमान मात्रा सर्वाधिक दर्ज की गई है।

इन केद्रों पर इतनी धान हुई रिजेक्ट
जिले के सभी समिति और गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों पर धान को रिजेक्ट किया गया है। इसमें देवडोंगरा में 500 क्विंटल, सिंगपुर में 1610 क्विंटल, घाना मैली में 500 क्विंटल, अभाना में 1340 क्विंटल, सोजना में 240 क्विंटल, कोरता में 1050 क्विंटल, टिकरी पिपरिया में 1050 क्विंटल, अग्रवाल वेयरहाउस में 760 क्विंटल, सांगा में 940 क्विंटल, अर्थखेड़ा में 95 क्विंटल, सिमरी जालम केंद्र 1 में 320 क्विंटल, केंद्र 2 में 48 क्विंटल, सर्रा में 1025 क्विंटल, तेजगढ़ में 730 क्विंटल, माडनख़ेड़ा, में 472 क्विंटल, जबेरा में 604 क्विंटल, कोड़ाकला में 387 क्विंटल, पटना मानगढ़ में 210 क्विंटल, पिपरिया चंपत में 210, धनगुवां में 240 क्विंटल, सिग्रामपुर में 260 क्विंटल, नरगुवां में 250 क्विंटल, पडऱी सहजपुर 560 क्विंटल, पोंडी में 363 क्विंटल, हलगज , कुलुवा कुम्हारी, बनवार, तारादेही खेल मैदान, घाना मैली, झलौन, समनापुर, सर्रा, पुरा करौंदी, पटना मानगढ़ और पटेरिया खेल मैदान केंद्र पर अब तक कुल 25 हजार 899 क्विंटल धान रिजेक्ट की जा चुकी है।
फैक्ट फाइल

107409 एमटी धान खरीदी अब तक हुई।

21 819 किसान केंद्रों पर पहुंचे।

25 899 क्विंटल धान केंद्रों पर हुई रिजेक्ट

21000 क्विंटल परिवहन अभी शेष

50 से अधिक सर्वेयर केंद्रों पर कर रहे है चेक।

वर्जन
किसी भी केंद्र पर अमानक धान की खरीदी नहीं की जाएगी। इसके लिए सर्वेयर द्वारा लगातार सेंपल लेकर चेकिंग की जा रही है। केंद्रों पर धान भी लगातार रिजेक्ट की जा रही है। अमानक धान खरीदी किसी भी केंद्र पर नहीं की जाएगी।
लक्ष्मण रजावत, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम दमोह

Published on:

16 Jan 2026 10:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में धान खरीदी पर सख्ती: 25 हजार क्विंटल धान समिति और वेयरहाउस से की गई रिजेक्ट

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

