दमोह में धान खरीदी पर सख्ती: 25 हजार क्विंटल धान समिति और वेयरहाउस से की गई रिजेक्ट

इन केद्रों पर इतनी धान हुई रिजेक्ट

जिले के सभी समिति और गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों पर धान को रिजेक्ट किया गया है। इसमें देवडोंगरा में 500 क्विंटल, सिंगपुर में 1610 क्विंटल, घाना मैली में 500 क्विंटल, अभाना में 1340 क्विंटल, सोजना में 240 क्विंटल, कोरता में 1050 क्विंटल, टिकरी पिपरिया में 1050 क्विंटल, अग्रवाल वेयरहाउस में 760 क्विंटल, सांगा में 940 क्विंटल, अर्थखेड़ा में 95 क्विंटल, सिमरी जालम केंद्र 1 में 320 क्विंटल, केंद्र 2 में 48 क्विंटल, सर्रा में 1025 क्विंटल, तेजगढ़ में 730 क्विंटल, माडनख़ेड़ा, में 472 क्विंटल, जबेरा में 604 क्विंटल, कोड़ाकला में 387 क्विंटल, पटना मानगढ़ में 210 क्विंटल, पिपरिया चंपत में 210, धनगुवां में 240 क्विंटल, सिग्रामपुर में 260 क्विंटल, नरगुवां में 250 क्विंटल, पडऱी सहजपुर 560 क्विंटल, पोंडी में 363 क्विंटल, हलगज , कुलुवा कुम्हारी, बनवार, तारादेही खेल मैदान, घाना मैली, झलौन, समनापुर, सर्रा, पुरा करौंदी, पटना मानगढ़ और पटेरिया खेल मैदान केंद्र पर अब तक कुल 25 हजार 899 क्विंटल धान रिजेक्ट की जा चुकी है।

फैक्ट फाइल