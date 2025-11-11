Damoh News : सरकारी कर्मचारी के परिजन, तो दूसरे नगर के निवासी को मिल गया पीएम आवास

पड़ताल में सामने आई ऐसी भी गड़बड़ी

पत्रिका ने जब पड़ताल की जो अनेक खामियां सामने आई। एक हितग्राही ममता साहू पति मुन्नालाल साहू को सिविल वार्ड ५ का निवासी बताते हुए उसे डी-१० में ६ नंबर आवास आवंटित कर दिया गया। मामले में जब पड़ताल की गई तो पता चलता है कि सिविल वार्ड ५ में ऐसी कोई महिला निवास ही नहीं करती है। बाद में पता चलता है कि ममता साहू पति मुन्नालाल साहू दमोह नगर नहीं, बल्कि हिंडोरिया नगर परिषद की मूल निवासी है। जो वार्ड १३ की स्थाई निवासी है और यहां के आंगनबाड़ी क्रमांक ४३ की कार्यकर्ता भी हैं। जबकि इनके पति मुन्नालाल साहू शासकीय शिक्षक है, जिनके रेकॉर्ड में भी परमानेंट एड्रेस हिंडोरिया ही है। पड़ताल के बाद जब मामले के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होती है, तो नगरपालिका द्वारा उसका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार होना बता दिया, जबकि आधार एड्रेस को प्रमाणित नहीं करता है।