Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दमोह

गया के लिए दमोह से मिलेगी दो स्पेशल सहित तीन ट्रेनें

पितृपक्ष के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढऩे से होती है परेशानी,कटनी जाने मजबूर लोग

दमोह

Samved Jain

Sep 08, 2025

Railways will run two Puja special trains for the convenience of passengers
फाइल फोटो

दमोह. पितृपक्ष के दौरान यात्रियों को गयाजी जाने के लिए दमोह रेलवे स्टेशन से पर्याप्त ट्रेनें नहीं है। दो स्पेशल ट्रेनें तीन-तीन चक्कर के लिए चलाई जा रही हैं, जबकि एक रेग्युलर ट्रेन क्षिप्रा एक्सप्रेस है, जो सप्ताह में तीन दिन है और हमेशा फुल रहती है। ऐसे में लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से कटनी स्टेशन तक जाने मजबूर हो रहे हैं। जबकि, कुछ लोग हजारों रुपए खर्च कर निजी वाहनों और बसों से गयाजी जाने मजबूर हैं।
ट्रेन में पर्याप्त जगह मिले और उन्हें यात्रा में कोई असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल ट्रेन दमोह से होते हुए चलाई जा रही हैं, लेकिन ये ट्रेनें यात्रियों के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि पहले से ही ये ट्रेनें भरी हुई बताई जा रही हैं। विशेषत: गया जाने वाले यात्रियों के लिए यह दोनों ट्रेनें होगी।
जानकारी के अनुसार एक ट्रेन भोपाल के रानीकमलापति रेलवे स्टेशन से गया तक चलेगी। जो ७ सिंतबर को पहले चक्कर पर जाएगी। इसके बाद १२ और १७ सितंबर को भी यह ट्रेन रहेगी। 01661 रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 1.20 बजे चलेगी व अगले दिन सुबह 9.30 गया पहुंचेगी। यह ट्रेन शाम को ६.२० पर दमोह पहुंचेगी, जहां २ मिनट के स्टापेज के बाद रवाना होगी। इसी प्रकार वापसी में 01662 गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15 और 20 सितबर को गया स्टेशन से दोपहर 2.15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। यह ट्रेन वापसी में सुबह ४.०३ बजे दमोह पहुंचेगी, जहां से ४.०५ पर रवाना होगी।
दूसरी ट्रेन सोगरिया से गया के बीच चलेगी। यह ट्रेन ०९८१७ तीन ट्रिप चलेगी। ६ सितंबर को पहली ट्रिप पर जाएगी। यह ट्रेन रात ११.१० पर सगोरिया से चलेगी। जो बारां, सलपुरा, गुना, अशोकनगर, सागर होत हुए दूसरे दिन ७ सितंबर को सुबह ६.४५ पर दमोह पहुंचेगी। जो २ मिनट के स्टॉप के बाद ६.४७ पर रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन रात १.१५ पर गया से निकलेगी, जो कि दूसरे दिन दोपहर ३.५० पर दमोह पहुंचेगी।

कटनी स्टेशन तक जाने मजबूर लोग
यात्री महेश चौरिसया, संदीप असाटी ने बताया कि दमोह से गयाजी के लिए एक भी सीधी ट्रेन नियमित नहीं है। दो स्पेशल और एक सप्ताह में तीन दिन चलने वाली ट्रेन हैं, लेकिन इनमें भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें कटनी रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन मिला है। ऐसे में पहले उन्हें कटनी स्टेशन जाना होगा, वहां से दूसरी ट्रेन मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन को चाहिए कि बीना-कटनी रेलवे लाइन पर एक-दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाना चाहिए, जिससे कटनी से भी लोग गयाजी के लिए ट्रेन ले सकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 04:02 pm

Published on:

08 Sept 2025 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / गया के लिए दमोह से मिलेगी दो स्पेशल सहित तीन ट्रेनें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.