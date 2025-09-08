गया के लिए दमोह से मिलेगी दो स्पेशल सहित तीन ट्रेनें

दमोह. पितृपक्ष के दौरान यात्रियों को गयाजी जाने के लिए दमोह रेलवे स्टेशन से पर्याप्त ट्रेनें नहीं है। दो स्पेशल ट्रेनें तीन-तीन चक्कर के लिए चलाई जा रही हैं, जबकि एक रेग्युलर ट्रेन क्षिप्रा एक्सप्रेस है, जो सप्ताह में तीन दिन है और हमेशा फुल रहती है। ऐसे में लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से कटनी स्टेशन तक जाने मजबूर हो रहे हैं। जबकि, कुछ लोग हजारों रुपए खर्च कर निजी वाहनों और बसों से गयाजी जाने मजबूर हैं।

ट्रेन में पर्याप्त जगह मिले और उन्हें यात्रा में कोई असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल ट्रेन दमोह से होते हुए चलाई जा रही हैं, लेकिन ये ट्रेनें यात्रियों के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि पहले से ही ये ट्रेनें भरी हुई बताई जा रही हैं। विशेषत: गया जाने वाले यात्रियों के लिए यह दोनों ट्रेनें होगी।

जानकारी के अनुसार एक ट्रेन भोपाल के रानीकमलापति रेलवे स्टेशन से गया तक चलेगी। जो ७ सिंतबर को पहले चक्कर पर जाएगी। इसके बाद १२ और १७ सितंबर को भी यह ट्रेन रहेगी। 01661 रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 1.20 बजे चलेगी व अगले दिन सुबह 9.30 गया पहुंचेगी। यह ट्रेन शाम को ६.२० पर दमोह पहुंचेगी, जहां २ मिनट के स्टापेज के बाद रवाना होगी। इसी प्रकार वापसी में 01662 गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15 और 20 सितबर को गया स्टेशन से दोपहर 2.15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। यह ट्रेन वापसी में सुबह ४.०३ बजे दमोह पहुंचेगी, जहां से ४.०५ पर रवाना होगी।

दूसरी ट्रेन सोगरिया से गया के बीच चलेगी। यह ट्रेन ०९८१७ तीन ट्रिप चलेगी। ६ सितंबर को पहली ट्रिप पर जाएगी। यह ट्रेन रात ११.१० पर सगोरिया से चलेगी। जो बारां, सलपुरा, गुना, अशोकनगर, सागर होत हुए दूसरे दिन ७ सितंबर को सुबह ६.४५ पर दमोह पहुंचेगी। जो २ मिनट के स्टॉप के बाद ६.४७ पर रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन रात १.१५ पर गया से निकलेगी, जो कि दूसरे दिन दोपहर ३.५० पर दमोह पहुंचेगी।