गोलमाल सहित अनेक फिल्मों में अदाकारी दिखा चुके कलाकार मुकेश तिवारी से बात

सवाल: अखबार आपकी पसंदीदा चीजों में से है, क्या यह सच है?

जवाब: मैं अखबार का ही प्रोडक्ट हूं। मैं अभी भी निरंतर तौर पर अखबार पढ़ता हूं। दरअसल, पढऩे की प्रक्रिया, रोपने की प्रक्रिया है, जो आपके अंदर तक जाती है। देखकर आप कुछ समय रख सकते हैं, लेकिन जो आप पढ़ते हैं, उसकी तहें आपके मस्तिष्क में बैठ जाती है। युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि न्यूजपेपर को अपनी जीवन शैली का अंग बनाए, वहीं एडिटोरियल पढ़े या लोकल न्यूज पढ़े। उससे एक दृष्टिकोण बनता है, एक शब्दकोश बनता है, नए शब्दों का ज्ञान होता है। साथ ही नए विचारों से भी रूबरू होते हैं।युवा होने के नाते आप ज्यादा कल्टीवेट चीजें कर सकते हैं। इसे सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं बढ़ती, सामाजिक ज्ञान भी बढ़ता है।