भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 3 घायल भी हुए

Horrific Road Accident :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 मिल के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों के बीच आपस में जोरदार भिड़ंत होने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान बिज्जू अहिरवार और जीतेंद्र साहू के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को जिला अस्पताल दमोह पहुंचाया।