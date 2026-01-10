भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 3 घायल भी हुए

भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत (Photo Source- Patrika)
Horrific Road Accident :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 मिल के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों के बीच आपस में जोरदार भिड़ंत होने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान बिज्जू अहिरवार और जीतेंद्र साहू के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को जिला अस्पताल दमोह पहुंचाया।
घायलों में दामोदर अहिरवार की हालत सबसे नाजुक बताई गई है, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है। शेष दो घायलों का इलाज जिला अस्पताल में ही जारी है।
ड्यूटी डॉक्टर कौशिकी राजपूत ने बताया कि, हादसे में आए तीनों घायलों को हमने तुरंत भर्ती किया। इनमें से एक की हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। बाकी दो का उपचार चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य वजह माना जा रहा है।
