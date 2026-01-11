MP में बनेगी ‘Bollywood’ जैसी फिल्म इंडस्ट्री, जल्द तैयार होगा रोडमैप

कार्यक्रम के संरक्षक इंजी. सत्येन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि पिछले छह महीनों से इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही थी कि बुंदेलखंड में फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म कॉरिडोर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह का विजन है कि बुंदेलखंड में एक सशक्त फिल्म कॉरिडोर विकसित हो। इसी दिशा में यह एक छोटा लेकिन ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि आगामी दो दिनों में सभी सहभागी मिलकर पूरा रोडमैप और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तथा यह लक्ष्य तय करेंगे कि अगले 5 से 10 वर्षों में बुंदेलखंड की अपनी फिल्म इंडस्ट्री कैसे तैयार की जाए।