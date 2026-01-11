‘हम दोनों की शादी कराओ…’ जब बात नहीं बनी तो लड़का-लड़की ने खाया जहर

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कुम्हारी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का-लड़की ने जहर खा लिया। लड़के की मौत हो गई। वहीं, नाबालिग लड़की को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अलग-अलग से वर्ग से हैं। हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।



बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह नौ बजे कुम्हारी थाना क्षेत्र की पन्ना जिले की बॉर्डर पर स्थित गुदरी टेक पर एक लड़का-लड़की को संदिग्ध परिस्थिति में वन विभाग के कर्मचारियों ने बरामद किया था। साथ ही दोनों को पुलिस थाने कुम्हारी लेकर पहुंचे थे। दोनों गुमशुम हालात में थे। थाने पहुंचने पर पुलिस ने दोनों के परिजनों को जानकारी दी।