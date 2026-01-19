बजट के पहले युवाओं की राय : डिग्री है, नौकरी नहीं, दावों और हकीकत के बीच उलझा युवा

दमोह. बजट से पहले युवाओं की उम्मीदें एक बार फिर सरकार की ओर टिकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन उम्मीदों पर भारी पड़ती दिख रही है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीते बजटों में युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हालात यह हैं कि डिग्री हाथ में होने के बावजूद हजारों युवा बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती न के बराबर हुई, वहीं रोजगार मेला, अप्रेंटिस मेला और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम कागजी प्रक्रिया तक सिमटकर रह गए।

सरकारी आंकड़ों में रोजगार के अवसर बढ़ते दिखाए जाते हैं, लेकिन युवा कहते हैं कि इन योजनाओं का सीधा लाभ 10 प्रतिशत युवाओं तक भी नहीं पहुंच पाया। आवेदन कराए गए, फॉर्म भरे गए, इंटरव्यू और काउंसलिंग में समय और पैसा खर्च हुआ, लेकिन नौकरी या स्थायी काम अब भी दूर है।