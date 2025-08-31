Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दरभंगा

दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की हत्या: शादीशुदा शिक्षिका से प्रेम प्रसंग की एंट्री, पढ़िए पुलिस ने पति- पत्नी को क्यों किया गिरफ्तार

दरभंगा पुलिस ने प्रभारी हेडमास्टक की हत्या मामले में रविवार को बड़ा खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है और हत्या में संलिप्त पति- पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दरभंगा

Rajesh Kumar Ojha

Aug 31, 2025

दरभंगा पुलिस ने प्रभारी हेडमास्टर राजेश कुमार ठाकुर हत्याकांड का खुलासा करते हुए इस मामले में महिला टीचर रुक्मणी कुमारी और उसके पति अभिलाष कुमार को कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रभारी हेडमास्टर राजेश कुमार ठाकुर की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग मामला सामने आया है। हेडमास्टर राजेश कुमार का रुक्मणी का अफेयर था। रुक्मणी प्रभारी हेडमास्टर राजेश पर शादी का प्रेशर बना रही थी। वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर रुक्मणी के घर में भी अक्सर झगड़ा होता था।

अभिलाष ने रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार अभिलास अपनी पत्नी रूमणी के अफेयर से नाराज था। इसके बाद अभिलाष ने ही राजेश ठाकुर की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने 50 हजार में शूटर हायर किया था। पेमेंट एडवांस किया गया था। वारदात के दिन पति-पत्नी दोनों स्कूल पहुंचे थे। वहां तीनों के बीच बातचीत भी हुई? लेकिन क्या बातचीत हुई, ये पता नहीं है। उनके स्कूल से निकलने के 5 मिनट बाद ही टीचर पर हमला हुआ। दोनों को गिरफ्तारी बौरवा बहेड़ी स्थित घर से हुई है।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के तेवर या अखिलेश के तंज, पढ़िए क्यों हो रही आरा की सभा की चर्चा
पटना
Voter Adhikar Yatra

बुलेट लगने के बाद बाइक चलाकर भागे

स्कूल से करीब 200 मीटर की दूरी पर घात लगाए बदमाशों ने गुरुवार को को प्रभारी हेडमास्टर को दो गोली मार दी थी। जो कि सीधे उनके सीने और पेट में लगी। बुलेट लगने के बाद भी प्रभारी हेडमास्टर बचने के लिए जख्मी स्थिति में करीब आधा किमी तक बाइक चलाई, फिर वे गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार ठाकुरके तौर पर हुई थी। उनकी प्राइमरी स्कूल मधपुर टोला सोनपुर में पोस्टिंग थी। वो प्रभारी हेडमास्टर और BLO थे

ये भी पढ़ें

Patna Crime News: बच्ची ने गुरुजी और मैडम को गंदा काम करते देखा था, पढ़िए स्कूल में बच्ची को जिंदा जलाने की पूरी कहानी..
पटना
Patna Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Updated on:

31 Aug 2025 02:00 pm

Published on:

31 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / Bihar / Darbhanga / दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की हत्या: शादीशुदा शिक्षिका से प्रेम प्रसंग की एंट्री, पढ़िए पुलिस ने पति- पत्नी को क्यों किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.