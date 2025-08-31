दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की हत्या: शादीशुदा शिक्षिका से प्रेम प्रसंग की एंट्री, पढ़िए पुलिस ने पति- पत्नी को क्यों किया गिरफ्तार

स्कूल से करीब 200 मीटर की दूरी पर घात लगाए बदमाशों ने गुरुवार को को प्रभारी हेडमास्टर को दो गोली मार दी थी। जो कि सीधे उनके सीने और पेट में लगी। बुलेट लगने के बाद भी प्रभारी हेडमास्टर बचने के लिए जख्मी स्थिति में करीब आधा किमी तक बाइक चलाई, फिर वे गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार ठाकुरके तौर पर हुई थी। उनकी प्राइमरी स्कूल मधपुर टोला सोनपुर में पोस्टिंग थी। वो प्रभारी हेडमास्टर और BLO थे