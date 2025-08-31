दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की हत्या: शादीशुदा शिक्षिका से प्रेम प्रसंग की एंट्री, पढ़िए पुलिस ने पति- पत्नी को क्यों किया गिरफ्तार

दरभंगा पुलिस ने प्रभारी हेडमास्टर राजेश कुमार ठाकुर हत्याकांड का खुलासा करते हुए इस मामले में महिला टीचर रुक्मणी कुमारी और उसके पति अभिलाष कुमार को कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रभारी हेडमास्टर राजेश कुमार ठाकुर की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग मामला सामने आया है। हेडमास्टर राजेश कुमार का रुक्मणी का अफेयर था। रुक्मणी प्रभारी हेडमास्टर राजेश पर शादी का प्रेशर बना रही थी। वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर रुक्मणी के घर में भी अक्सर झगड़ा होता था।
पुलिस के अनुसार अभिलास अपनी पत्नी रूमणी के अफेयर से नाराज था। इसके बाद अभिलाष ने ही राजेश ठाकुर की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने 50 हजार में शूटर हायर किया था। पेमेंट एडवांस किया गया था। वारदात के दिन पति-पत्नी दोनों स्कूल पहुंचे थे। वहां तीनों के बीच बातचीत भी हुई? लेकिन क्या बातचीत हुई, ये पता नहीं है। उनके स्कूल से निकलने के 5 मिनट बाद ही टीचर पर हमला हुआ। दोनों को गिरफ्तारी बौरवा बहेड़ी स्थित घर से हुई है।
स्कूल से करीब 200 मीटर की दूरी पर घात लगाए बदमाशों ने गुरुवार को को प्रभारी हेडमास्टर को दो गोली मार दी थी। जो कि सीधे उनके सीने और पेट में लगी। बुलेट लगने के बाद भी प्रभारी हेडमास्टर बचने के लिए जख्मी स्थिति में करीब आधा किमी तक बाइक चलाई, फिर वे गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार ठाकुरके तौर पर हुई थी। उनकी प्राइमरी स्कूल मधपुर टोला सोनपुर में पोस्टिंग थी। वो प्रभारी हेडमास्टर और BLO थे