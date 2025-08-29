Patna Crime News: बच्ची ने गुरुजी और मैडम को गंदा काम करते देखा था, पढ़िए स्कूल में बच्ची को जिंदा जलाने की पूरी कहानी..

Patna Crime News पटना के सरकारी स्कूल में 5वीं की छात्रा की जिंदा जलकर मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। बच्ची के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते कहा है कि छात्रा ने स्कूल के पुरुष और महिला टीचर को आपत्तिजनकर स्थिति में देख लिया था। इसकी शिकायत बच्ची किसी से नहीं कर दे, इसको लेकर छात्रा को धमकी दी जा रही थी। इससे परेशान होकर वो स्कूल कुछ दिन गई थी। दो दिन बाद जब वो स्कूल गई तो उसे जिंदा जला दिया गया। बुधवार की सुबह असेंबली के समय चितकोहरा कन्या मध्य विद्यालय में 12 वर्षीय छात्रा की बाथरूम में जिंदा जल गई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।