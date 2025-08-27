Patna Crime News: 5वीं की छात्रा ने स्कूल में केरोसिन छिड़क खुद को लगाई आग, आक्रोशित छात्रों ने किया तोड़ फोड़

परिवार को लोगों का कहना है कि बच्ची रोज की तरह सुबह 9 बजे स्कूल गई थी। घर से वह समान्य रूप से स्कूल गई थी। फिर बच्ची ने ऐसा क्यों किया? इसका अभी पता नहीं चला है। परिवार के लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्ची के साथ रेप के बाद आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना स्थल से मिट्टी तेल का डब्बा बरामद किया है। जिंसमे आधा लीटर से ज्यादा मिट्टी तेल भी है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी दीक्षा भी घटना स्थल पर पहुच कर पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी है। इधर, FSL टीम भी घटना स्थल पर पहुच कर साक्ष्य में जुटने में जुटी । FSL टीम को घटना स्थल से एक नीला रंग का कपड़ा भी बरामद किया है।