Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Patna Crime News: 5वीं की छात्रा ने स्कूल में केरोसिन छिड़क खुद को लगाई आग, आक्रोशित छात्रों ने किया तोड़ फोड़

Patna Crime News पटना के चितकोहरा गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बुधवार दोपहर में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली है। आनन फानन में उसको इलाज के लिए पीएमसीएच में ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 27, 2025

class 5 girl set herself on fire
छात्रा की खुदकुशी से आक्रोशित छात्रों ने स्कूल में किया तोड़ फोड़ । फोटो -पत्रिका

Patna Crime News पटना गर्दनीबाग थानां क्षेत्र में स्थित चितकोहरा कन्या मध्य विद्यालय में बुधवार को विद्यालय के बाथरूम में एक 5वीं की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। इसकी सूचना किसी को मिलती इससे पहले बच्ची आग में गंभीर रूप से झुलस गई थी। अनान- फानन में छात्रा को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन, इलाज के दौरान बच्ची की मौत की सूचना आ रही है। इस घटना से आक्रोशित छात्रों ने स्कूल में जमकर हंगामा और तोड़-फोड़ किया है। मामले की सूचना पर स्कूल पहुंची पुलिस पर भी छात्र और उनके परिजनों ने हमला कर दिया है।

परिवार ने स्कूल पर लगाया गंभीर आरोप

परिवार को लोगों का कहना है कि बच्ची रोज की तरह सुबह 9 बजे स्कूल गई थी। घर से वह समान्य रूप से स्कूल गई थी। फिर बच्ची ने ऐसा क्यों किया? इसका अभी पता नहीं चला है। परिवार के लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्ची के साथ रेप के बाद आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना स्थल से मिट्टी तेल का डब्बा बरामद किया है। जिंसमे आधा लीटर से ज्यादा मिट्टी तेल भी है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी दीक्षा भी घटना स्थल पर पहुच कर पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी है। इधर, FSL टीम भी घटना स्थल पर पहुच कर साक्ष्य में जुटने में जुटी । FSL टीम को घटना स्थल से एक नीला रंग का कपड़ा भी बरामद किया है।

ये भी पढ़ें

बिहार: नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और विधायक पर हमला, एक किलो मीटर भागकर बचाई जान, बॉडीगार्ड जख्मी
पटना
Patrika Breaking

आक्रोशित छात्रों ने किया हंगामा

इस घटना से आक्रोशित छात्र ने क्लास के अंदर जमकर तोड़ फोड़ किया है। पुलिस लोगो को समझने में जुटी है। लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया है। इसको लेकर आस पास की पुलिस को भी बुला लिया गया है। इस घटना के बाद स्कूल में काफी संख्या में आस पास के लोग और छात्र की भीड़ एकत्रित हो गई है। आक्रोशित भीड़ बवाल और ज्यादा नहीं करे इसको देखते हुए बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया है।

आस पास के लोगों ने कहा बच्ची ऐसा नहीं कर सकती

आस पास के लोगो का कहना है कि छात्रा खुदकुशी नही कर सकती है। इस घटना के बाद पुलिस स्कूल को सील कर दिया है और मेन गेट को बंद कर दिया है। घटना में बाद इलाज के दौरान डॉक्टर ने बच्ची की मौत की पुष्टि कर दिया है। पुलिस आस पास के लगे और स्कूल कैम्प्स में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है ।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: पटना में नहीं होगी महागठबंधन की रैली, जानें क्या है 1 सितंबर को लेकर कांग्रेस का प्लान
पटना
Voter Adhikar Yatra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Bihar news

Updated on:

27 Aug 2025 04:21 pm

Published on:

27 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Crime News: 5वीं की छात्रा ने स्कूल में केरोसिन छिड़क खुद को लगाई आग, आक्रोशित छात्रों ने किया तोड़ फोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.