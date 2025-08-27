Patna Crime News: 5वीं की छात्रा ने स्कूल में केरोसिन छिड़क खुद को लगाई आग, आक्रोशित छात्रों ने किया तोड़ फोड़

Patna Crime News पटना गर्दनीबाग थानां क्षेत्र में स्थित चितकोहरा कन्या मध्य विद्यालय में बुधवार को विद्यालय के बाथरूम में एक 5वीं की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। इसकी सूचना किसी को मिलती इससे पहले बच्ची आग में गंभीर रूप से झुलस गई थी। अनान- फानन में छात्रा को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन, इलाज के दौरान बच्ची की मौत की सूचना आ रही है। इस घटना से आक्रोशित छात्रों ने स्कूल में जमकर हंगामा और तोड़-फोड़ किया है। मामले की सूचना पर स्कूल पहुंची पुलिस पर भी छात्र और उनके परिजनों ने हमला कर दिया है।
परिवार को लोगों का कहना है कि बच्ची रोज की तरह सुबह 9 बजे स्कूल गई थी। घर से वह समान्य रूप से स्कूल गई थी। फिर बच्ची ने ऐसा क्यों किया? इसका अभी पता नहीं चला है। परिवार के लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्ची के साथ रेप के बाद आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना स्थल से मिट्टी तेल का डब्बा बरामद किया है। जिंसमे आधा लीटर से ज्यादा मिट्टी तेल भी है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी दीक्षा भी घटना स्थल पर पहुच कर पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी है। इधर, FSL टीम भी घटना स्थल पर पहुच कर साक्ष्य में जुटने में जुटी । FSL टीम को घटना स्थल से एक नीला रंग का कपड़ा भी बरामद किया है।
इस घटना से आक्रोशित छात्र ने क्लास के अंदर जमकर तोड़ फोड़ किया है। पुलिस लोगो को समझने में जुटी है। लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया है। इसको लेकर आस पास की पुलिस को भी बुला लिया गया है। इस घटना के बाद स्कूल में काफी संख्या में आस पास के लोग और छात्र की भीड़ एकत्रित हो गई है। आक्रोशित भीड़ बवाल और ज्यादा नहीं करे इसको देखते हुए बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया है।
आस पास के लोगो का कहना है कि छात्रा खुदकुशी नही कर सकती है। इस घटना के बाद पुलिस स्कूल को सील कर दिया है और मेन गेट को बंद कर दिया है। घटना में बाद इलाज के दौरान डॉक्टर ने बच्ची की मौत की पुष्टि कर दिया है। पुलिस आस पास के लगे और स्कूल कैम्प्स में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है ।