पटना

Voter Adhikar Yatra: पटना में नहीं होगी महागठबंधन की रैली, जानें क्या है 1 सितंबर को लेकर कांग्रेस का प्लान

Voter Adhikar Yatra पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है। एक सितंबर को यात्रा के समापन पर यहां रैली का कार्यक्रम है। लेकिन पटना जिला प्रशासन की ओर से पटना के गांधी मैदान अभी तक आवंटित नहीं किया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 27, 2025

Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। फोटो- कांग्रेस सोशल साइट

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा का पटना के गांधी मैदान में एक सितंबर को समापन होना है। लेकिन, पटना जिला प्रशासन की ओर से रैली को लेकर अभी तक पटना का गांधी मैदान आवंटित नहीं गया है। इसको देखते हुए कांग्रेस की ओर से रैली के बदले मार्च के प्लान पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक कर कांग्रेस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को मार्च की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इधर, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से रैली की तैयारी की गई है। लेकिन, विकल्प पर भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हो।

प्रशासन से नहीं मिली है अनुमति

बता दें कि पटना के गांधी मैदान में यात्रा के समापन पर एक रैली होना था। लेकिन, पटना जिला प्रशासन की ओर से इसकी अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि पटना में 1 सितंबर को होने वाली रैली को रद्द कर, यात्रा निकालने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में महागठबंधन के कई दिग्गज नेताओं का पटना में जुटान होने की संभावना है।

Bihar Assembly Election

पटना में महागठबंधन के सीनियर नेता होंगे शामिल

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह है। इसको देखते हुए इस बात की संभावना है कि महागठबंधन की संभावित यात्रा के समापन पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान हो सकता है। इसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से अभी तक रैली की अनुमति नहीं दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना के गांधी मैदान में ही होना है। लेकिन, रैली की अनुमति नहीं मिली तो इसमें बदलाव भी हो सकता है।

राजेश राम ने दिए संकेत

अभी तक जिला प्रशासन की ओर से गांधी मैदान आवंटित नहीं किए जाने पर वोटर अधिकार यात्रा के समापन स्थल को लेकर संशय कायम हो गया है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन थोड़ी देर में कुछ बड़ा फैसला ले सकता है। वोटर अधिकार का समापन कहां और कैसे किया जाए? सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने लोगों को अब गांधी मैदान में होने वाली रैली को शहर में मार्च के रूप में तब्दील करने को लेकर संकेत दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता मार्च की तैयारी में लग गए हैं। गांधी मैदान से पटना हाईकोर्ट के अंबेडकर चौक तक मार्च हो सकता है।

