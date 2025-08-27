Voter Adhikar Yatra: पटना में नहीं होगी महागठबंधन की रैली, जानें क्या है 1 सितंबर को लेकर कांग्रेस का प्लान

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा का पटना के गांधी मैदान में एक सितंबर को समापन होना है। लेकिन, पटना जिला प्रशासन की ओर से रैली को लेकर अभी तक पटना का गांधी मैदान आवंटित नहीं गया है। इसको देखते हुए कांग्रेस की ओर से रैली के बदले मार्च के प्लान पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक कर कांग्रेस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को मार्च की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इधर, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से रैली की तैयारी की गई है। लेकिन, विकल्प पर भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हो।