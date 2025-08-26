Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के परिवार के साथ चार्चा का शेयर किया वीडियो, लिखा-यात्रा, वोट चोरी और गांधी जी….

तेजस्वी यादव इस चर्चा में कहा कि, ‘‘ कर्पूरी (ठाकुर) जी के बारे में पहले ये लोग कितनी गंदी गंदी गालियां दी। और फिर उन्हें ‘भारत रत्न' देना पड़ा।'' तेजस्वी आगे कहते हैं कि ‘‘लोग पहले कहते थे कि वोट देते हैं, पता नहीं वोट कहां चला गया। अब बात तथ्यों के साथ रखी जा रही है, तो लोगों को लग रहा है कि चोरी हो रही है। बिहार में अब लोगों को यह लगने लगा है कि दोनों मिले हुए हैं और मोदी जी जो कह रहे हैं, वो निर्वाचन आयोग कर कर रहा है।'' ‘वोटर अधिकार यात्रा' मंगलवार को सुपौल से शुरू होकर मधुबनी में दाखिल हुई।