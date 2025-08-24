Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, तेजस्वी से जुड़े सवाल को पढ़िए क्यों टाल गए?

राहुल गांधी की यात्रा अररिया पहुंच गई है। रविवार की सुबह राहुल गांधी पुर्णिया से अपनी यात्रा पर निकले थे। राहुल गांधी अररिया पर पत्रकारों द्वार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सवाल को पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 24, 2025

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

voter adhikar yatra राहुल गांधी अररिया में पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के सवाल पर चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि यह यात्रा काफी सफल है। यात्रा में शमिल होने के लिए हम लोगों को बुला नहीं रहे हैं बल्कि वो खुद इसमें शामिल हो रहे हैं।

बिहार में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है

यह साफ है कि हमने जो वोट चोरी की बात कही थी उसपर बिहार में मुहर लग गई है। लोग हमरी बात से सहमत हैं। यही कारण है कि बिहार के करोड़ों लोगों का हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आय़ोग का काम सही वोटर लिस्ट देने का है। यह काम उन्होंने हरियाणा, कर्नाटक औऱ महाराष्ट्र में नहीं किया। हमारा पूरा दबाव चुनाव आयोग के व्यवहार को बदलने के लिए है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम बिहार में वोट की चोरी नहीं होने देंगे।

ये भी पढ़ें

 Voter adhikar yatra: वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल, जानें यात्रा कब पहुंचेगी मधुबनी
पटना
Priyanka Gandhi Vadhra on Israel Mass Killing

तेजस्वी से जुड़े सवाल को टाल गए राहुल

अररिया में तेजस्वी यादव को महागठबंधन को नहीं अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रहा है? पत्रकारों द्वारा पूछे गए इस सवाल पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अच्छा ताल मेल है। हम एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।

तेजस्वी ने कहा गोदी आयोग

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया। यह अब 'गोदी आयोग' बन गया है। चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी के एक अंग के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और राहुल गांधी प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। एक चीज साफ है कि यह यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर की जा रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है।

ये भी पढ़ें

बिहार SIR: चुनाव आयोग इन 12 राजनीतिक दलों को भेजेगा नोटिस, जानिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया है निर्देश
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

24 Aug 2025 12:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, तेजस्वी से जुड़े सवाल को पढ़िए क्यों टाल गए?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.