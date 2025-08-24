Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, तेजस्वी से जुड़े सवाल को पढ़िए क्यों टाल गए?

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया। यह अब 'गोदी आयोग' बन गया है। चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी के एक अंग के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और राहुल गांधी प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। एक चीज साफ है कि यह यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर की जा रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है।