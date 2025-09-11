प्रेम में झगड़ा, हाई वोल्टेज ड्रामा! दरभंगा में युवती ने बिजली पोल पर चढ़कर जान देने की दी धमकी

स्थिति तब बदली जब पुलिस ने युवक को बुलाकर उससे कहा कि अगर शादी से ही मामला शांत होता है तो शादी करो। प्रेमी ने हामी भर दी और तभी जाकर युवती ने पोल से नीचे उतरना स्वीकार किया। उसके नीचे उतरते ही ग्रामीणों ने उसे डांटा और समझाया। पुलिस ने बताया कि युवती की जान को खतरा था, लेकिन किसी तरह मामला शांत कराया गया। घटना के बाद युवती और उसके प्रेमी के बीच शादी को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे प्रेम में हद पार करने वाली घटना बता रहे हैं।