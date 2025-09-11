प्रेम में झगड़ा, हाई वोल्टेज ड्रामा! दरभंगा में युवती ने बिजली पोल पर चढ़कर जान देने की दी धमकी

बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। यहाँ किचका गांव, पटनिया पंचायत में प्रेम में धोखा मिलने के बाद एक युवती ने हाईटेंशन बिजली पोल पर चढ़कर हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार, प्रेमी द्वारा शादी से इंकार करने पर युवती ने 1 लाख 32 हजार वोल्ट के बिजली पोल पर चढ़कर कूदकर जान देने की धमकी दी। यह नजारा देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।
बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र का एक युवक युवती से मोबाइल पर बातचीत करता था। शादी का वादा कर बाद में इंकार कर देने से नाराज युवती ने यह खतरनाक कदम उठाया। वह घर से कुछ दूरी पर लगे हाई वोल्टेज वाले पोल पर चढ़ गई और वहां पर परिजनों, ग्रामीणों और पुलिस को धमकाते हुए कहा कि वह जान दे देगी। देखते ही देखते महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
स्थानीय लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन युवती किसी की नहीं मानी। अंततः डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने युवती को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात मानने से इनकार करती रही। वीडियो में देखा गया कि युवती के पीछे एक युवक पोल पर चढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता, युवती और ऊपर चढ़ जाती। यह हाईटेंशन ड्रामा करीब चार घंटे तक चला।
स्थिति तब बदली जब पुलिस ने युवक को बुलाकर उससे कहा कि अगर शादी से ही मामला शांत होता है तो शादी करो। प्रेमी ने हामी भर दी और तभी जाकर युवती ने पोल से नीचे उतरना स्वीकार किया। उसके नीचे उतरते ही ग्रामीणों ने उसे डांटा और समझाया। पुलिस ने बताया कि युवती की जान को खतरा था, लेकिन किसी तरह मामला शांत कराया गया। घटना के बाद युवती और उसके प्रेमी के बीच शादी को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे प्रेम में हद पार करने वाली घटना बता रहे हैं।