Bihar Teacher: दशहरा से पहले भी वेतन को तरस रहे बिहार के शिक्षक, काट रहे कार्यालयों के चक्कर

शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा कार्यालय और ई-शिक्षा कोश पर वेतन भुगतान के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (बीएसटीए) गोप गुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल और प्रवक्ता धनंजय झा का आरोप है कि निदेशालय से आए आदेश यहां के अधिकारियों के लिए सिर्फ कागज भर हैं। नतीजा यह है कि दशहरा और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार के समय भी शिक्षकों को वेतन मिलेगा या नहीं, यह संशय बना हुआ है।