पटना

Rain Alert: बिहार के 5 जिलों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Rain Alert: बिहार के 5 जिलों में अगले 2-3 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा और बिजली गिरने का भी अनुमान।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

Monsoon Rain
मानसून की बारिश (फोटो-पत्रिका)

Rain Alert: बिहार के कई जिलों में अचानक से मौसम का रुख बदलने वाला है। इसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पटना स्थित डॉपलर रडार सेंटर ने एक तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। चेतावनी के अनुसार, अगले दो से तीन घंटे के दौरान बिहार के पांच जिलों के अधिकांश हिस्सों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने के साथ गरज, बिजली चमकने और मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है।

ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, जिन जिलों में बारिश की संभावना है उसमें अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, औरंगाबाद और पटना जिला शामिल है। IMD ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इसी समय के दौरान नालंदा, समस्तीपुर और वैशाली के अलग-अलग स्थानों पर भी बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी में साफ कहा है कि इन जिलों में कहीं-कहीं तेज़ बिजली गिरने, चकमक गरज और हवा के झोंकों के साथ बारिश हो सकती है। इस विशेष मौसम पर ऑरेंज अलर्ट (जिसका मतलब होता है कि तैयार रहें) जारी करते हुए लोगों को आने वाले कुछ घंटों में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। विभाग ने अधिक जानकारी के लिए अपने पोर्टल www.mausam.imd.gov.in/patna/ और सोशल मीडिया पेजों पर अपडेट्स के लिए निरंतर नज़र रखने की सलाह दी है।

जनता के लिए दिशा-निर्देश

चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि मौसम के बिगड़ते स्वरूप को देखते हुए नागरिक, किसान एवं स्कूल आदि तत्काल सतर्कता बरतें। खुले में रहने या खेतों में काम करने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान या किसी पक्के मकान की शरण लेने को कहा गया है। खासतौर पर ऊँचे पेड़, बिजली के खंभों अथवा खुले मैदानों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है ताकि बिजली गिरने की घटना से बचाव हो सके। बच्चों और बुजुर्गों को भी घर के भीतर रहने की ताकीद दी गई है।

