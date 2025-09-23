Rain Alert: बिहार के 5 जिलों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि मौसम के बिगड़ते स्वरूप को देखते हुए नागरिक, किसान एवं स्कूल आदि तत्काल सतर्कता बरतें। खुले में रहने या खेतों में काम करने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान या किसी पक्के मकान की शरण लेने को कहा गया है। खासतौर पर ऊँचे पेड़, बिजली के खंभों अथवा खुले मैदानों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है ताकि बिजली गिरने की घटना से बचाव हो सके। बच्चों और बुजुर्गों को भी घर के भीतर रहने की ताकीद दी गई है।