Bihar Teacher Transfer: 17,000 शिक्षक अभी भी ट्रांसफर के इंतज़ार में, शिक्षा विभाग ने नए विकल्प चुनने की दी सुविधा

लगभग 17,000 शिक्षकों को फिलहाल ट्रांसफर का लाभ नहीं मिल पाया है। विभाग का कहना है कि विषयवार और कक्षावार रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण इन्हें विकल्प वाले जिलों में समायोजित नहीं किया जा सका। इन शिक्षकों के लिए अब शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। उन्हें 23 से 28 सितंबर 2025 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर तीन नए जिलों का चयन करने का मौका मिलेगा। शर्त यह होगी कि पहले जिन जिलों को विकल्प के तौर पर चुना गया था, उनमें से कोई भी जिला दोबारा नहीं चुन सकेंगे।