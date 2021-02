पावर लिफ्टिंग में अभिनव खण्डेलवाल ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

Abhinav Khandelwal did the best in power lifting: 40वीं जिला स्तरीय चैम्पियनशिप का आयोजन

दौसा. बांदीकुई. गांधीपार्क स्थित बजरंग व्यायामशाला में 40वीं जिला स्तरीय सब जूनियर एण्ड जूनियर पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप आयोजित हुई। इसमें दौसा की टाइम फिटनेस क्लब के खिलाड़ी अभिनव खण्डेलवाल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अभिनव ने कुल 455 किलो वजन उठाकर दर्शकों को हतप्रभ कर दिया। साथ ही 105 किलो वर्गभार श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं 66 किलो वर्ग में साहिल बैरवा प्रथम व वैभव शर्मा द्वितीय स्थान पर रहा। 74 किलो में पिंटू कुमार प्रथम रहा।

Abhinav Khandelwal did the best in power lifting



इससे पूर्व चैम्पियनशिप का उद्घाटन आरएएस श्याम सुंदर शर्मा, पावर लिफ्टिंग के मनीष चौधरी, संजय गुप्ता, राघवेंद्र पंवार, यशपाल कसाना, बेदपाल चौधरी, सतीश कुमार दीवान माल आदि ने फीता काटकर किया। समापन समारोह पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लक्षमेश कुमार सिंह, ब्रजभूषण सिंह, आशुतोष सिंह,अरविंद सिंह कोषाध्यक्ष पुर्वांचल सेवा समिति राजस्थान, डॉ सोहनलाल, मोहनलाल सैनी, पावरलिफ्टिंग जिला अध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र जैन, रूपसिंह पीलवाल ने विजेता खिलाडिय़ों को मेडल व प्रशस्ति पत्र भेंट किए। निर्णायक कमलेश कुमार मीणा, बेदपाल चौधरी, बलबीर सिंह रहे। मंच संचालन शशिकांत चतुर्वेदी ने किया। इसी मौके पर बलबीर सिंह ने भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के लिए 11 हजार रूपये की राशि भेंट की। (निसं)

Abhinav Khandelwal did the best in power lifting

विद्यालयों के पट्टे जारी कराने के निर्देश

दौसा. कलक्टे्रट सभा भवन में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा व जिला निष्पादन समिति की बैठकें आयोजित हुई। जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्षता से जांच कर समय सीमा में निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। सीडीइओ ओम प्रकाश शर्मा ने डाइट बसवा में अध्ययनरत छात्रों की आवागमन की समस्या के निस्तारण के लिए बस स्टॉप खुलवाने के बारे में अवगत कराया तो कलक्टर ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए। ब्लॉकवाइज पट्टाविहीन विद्यालयों के पट्टों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों के लिए तय प्रक्रिया अनुसार समय पर पट्टों के आवंटन के लिए तरमीम एवं कब्जा की पैमाइश नक्शे में देखकर निस्तारण कराने को कहा।

मनरेगा के अन्तर्गत रसोईघर के निर्माण के लिए सीईओ जिला परिषद को कहा। विद्यालयों में एसएमसी गठन कर पंजीकरण की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूल संचालन, बिजली कनेक्शन सहित अन्य निर्देश भी दिए।

कलक्टर ने जिले में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवंटित भूमि पर से वृक्षों को हटाने तथा विद्युत लाइन को शिफ्ट करने तथा निर्माण तथा फायर की एनओसी जारी करने के लिए नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए।



जिला परिषद सीइओ ने कहा कि ओडीएफ प्लस अभियान के बाद अब सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में एडीएम लोकेश कुमार मीना, सीएमएचओ डॉ. मनीष चौधरी, पीएमओ डॉ. दीपक शर्मा, डीईओ घनश्याम मीना सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

Abhinav Khandelwal did the best in power lifting