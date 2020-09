हरियाणा से फरार प्रेमिका की हत्या का आरोपी गणेशपुरा में दबोचा

Accused of killing girlfriend from Haryana arrested in Dausa: दौसा व हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

दौसा. हरियाणा से करीब एक साल से फरार प्रेमिका की हत्या का आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में पुलिस ने बुधवार को दबोच लिया। दौसा व हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपी को हरियाणा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी सुगन सिंह ने बताया कि 12 नवम्बर 2019 को हरियाणा के गुरुग्राम जिला निवासी प्रेमिका की हत्या कर आरोपी सोमबीर जाट निवासी गांव बामडोला जिला झज्जर फरार हो गया। दौसा आकर गणेशपुरा में किराए से मकान लेकर रहने लग गया। पशुओं की दवा बेचने तथा मजूदरी का कार्य भी करता था। आरोपी गणेशपुरा से भी दूसरों लोगों को धमकाने में लगा था।

हरियाणा पुलिस को जब मोबाइल लोकेशन दौसा की पता लगी तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इस पर जिला विशेष टीम के छुट्टनलाल शर्मा व राजूलाल मीना ने आरोपी का पता लगाकर गणेशपुरा में रहने के बारे में जानकारी जुटाई। सूचना मिलने पर हरियाणा पुलिस दौसा आ गई तथा कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई आरोपी को दबोच लिया गया।



दोनों ही खिलाड़ी

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका ताईक्वांडो की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। वहीं आरोपी भी कुश्ती का खिलाड़ी है।

बलात्कार की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन



बांदीकुई ञ्च पत्रिका. हाथरस में बलात्कार की घटना के विरोध में लोगों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी प्यारेलाल सोंथवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पीडि़ता के परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता, 30 दिन के अंदर आरोपियों को कड़ी सजा देने सहित अन्य मांग की। इस मौके पर शराबबंदी आंदोलन के जिलाध्यक्ष विनेश वर्मा, सुरेंद्रसिंह माल, छात्रसंघ अध्यक्ष विजेंद्र खन्ना, टिंकू जारवाल, महावीर बैरवा, धर्मसिंह, सतवीर, अनिफ खान, महेंद्र जारवाल, समय सिंह माल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।



आरोपियों को फांसी की सजा मिले: अखिल भारतीय विधार्थी परिषद ईकाई बांदीकुई के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हाथरस में घटित हुई गेंग रेप की घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आए दिन घटित हो रही इस प्रकार की घटनाओं से आमजन में रोष व्याप्त है। साथ ही बहन-बेटियां अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने एवं परिवार को सहयोग राशि दिलाने की मांग की। इस मौके पर राहुल शर्मा, दीपक जांगिड़, पंकज सैनी, सूरज चौधरी आदि उपस्थित थे। (नि.सं)