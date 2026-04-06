Ashok Sharma: राजस्थान के ‘लाल’ ने IPL 2026 में बनाया रिकॉर्ड, 154.2 kmph की रफ्तार से फेंकी इस सीजन की सबसे तेज गेंद

जैसे ही आईपीएल में उनकी रिकॉर्ड गेंदबाजी की खबर लालसोट पहुंची, शहर के खेल प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर उनके पुराने मैचों की तस्वीरें, खासकर ट्रॉफी के साथ खिंचवाई गई फोटो, तेजी से वायरल होने लगीं। स्थानीय खिलाड़ी अतुल चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 में फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अशोक ने बागड़ा डायमंड टीम की ओर से खेलते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। उस समय भी उनकी गति और सटीकता ने सभी को प्रभावित किया था।