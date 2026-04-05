Road Accident Rajasthan: नेशनल हाईवे पर 3 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत, मदद करने आए युवक की मौत; 3 घंटे तक लगा जाम

इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे-21 पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिसके चलते भरतपुर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर करीब ढाई घंटे तक वाहनों की आवाजाही पर विराम लगा रहा। हादसे का शिकार हुए ट्रेलरों के सड़क के बीचों-बीच आड़े-तिरछे फंस जाने के कारण हाईवे पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। हालात इतने खराब हो गए कि एम्बुलेंस को भी निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।