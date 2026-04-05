Jaipur News: पीपे में पेट्रोल नहीं दिया तो कर्मचारियों को सरिए और लाठियों से पीटा, बदमाश बोले- पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती

पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट में पीड़ित सोहन लाल ने हमले की रूह कंपा देने वाली दास्तां सुनाई है। सोहन ने बताया कि जब विवाद बढ़ा और बदमाश मारपीट करने लगे, तो बीच-बचाव करने के लिए कर्मचारी माहिर आगे आया। लेकिन बेखौफ बदमाशों ने बिना सोचे-समझे माहिर के सिर पर लाठी और सरियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना जोरदार था कि माहिर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बदमाशों को लगा कि माहिर की मौत हो चुकी है, इसलिए वे उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर आगे बढ़े। फिलहाल, माहिर की हालत इतनी नाजुक बनी हुई है और वह एक निजी अस्पताल के ICU में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है।