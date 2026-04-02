मेहंदीपुर बालाजी: 100 किलो पंचामृत से अभिषेक, 1784 किलो चूरमे का लगाया भोग, हेलिकॉप्टर-ड्रोन से पुष्प वर्षा

Mehandipur Balaji Hanuman Jayanti : मेहंदीपुर बालाजी। विश्व विख्यात आस्थाधाम में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सिद्धपीठ के महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सान्निध्य में पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच स्वयंभू बालाजी का 1100 किलो पंचामृत से अभिषेक किया गया तथा सोने का चोला चढ़ाया गया। महाबली का अलौकिक श्रृंगार कर बालरूप झांकी सजाई गई।1784 किलो चूरमा, मेवा, फल व विविध व्यंजनों का भोग लगाया गया। महंत द्वारा 151 कन्याओं को वस्त्र वितरण किया गया।