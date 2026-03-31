3 KM पैदल स्कूल जाने वाले अमित मीना बने दौसा जिले के टॉपर, 12वीं साइंस में 99.20% अंक से रचा इतिहास

सीबीईओ सत्यनारायण मीना और एसीबीईओ बिहारीलाल वर्मा ने बताया कि अमित विज्ञान वर्ग में पूरे प्रदेश के टॉप 10 में शामिल हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि समर्पण, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अमित की यह उपलब्धि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता और क्षमता को भी एक बार फिर से प्रमाणित करती है और ग्रामीण छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।